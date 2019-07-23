Kulu'da hacı adayları dualarla uğurlandı

Konya'nın Kulu ilçesinde 36 hacı adayı, vazifelerini yerine getirmek üzere kutsal topraklara uğurlandı.

Hac görevini yerine getirmek isteyen toplam 164 kişi içerisinden, Kulu genelinde 36 hacı adayı Kulu Merkez Cami önünde bir araya geldi. 9. hac kafilesi olarak giden adayları uğurlama töreninde duygusal anlar yaşadı. Hacı adayları Müftü Vekili Yusuf Sancar'ın dualarıyla Konya Hava Alanından Mekke'nin Cidde şehrine uçuş yapmak üzere dualarla uğurlandı.