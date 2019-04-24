Kulu'da hacı adaylarına seminer

Konya'nın Kulu ilçesinde kura ile belirlenen 45 hacı adayına seminer verildi.

Kulu'da, 2019 yılında kurayla belirlenen, Kulu merkez ve çevre mahallelerinden diyanet ve çeşitli şirketler tarafından götürülüp getirilecek olan 45 hacı adayına İlçe Müftüsü İbrahim Kacaroğlu ve müftülük personeli tarafından seminer verildi. Merkez Cami ve müftülük binası salonunda verilen seminerde, hacılık ve umrenin kurallar ve kaideler çerçevesinde yapılabilmesi ve orada zorluk çekilmemesi nelerin yapılması gerektiği anlatıldı.

Seminerlere Kabe, Arafat, Medine ve diğer ziyaret edilmesi gereken kutsal topraklarda ziyaret adabı,kural ve kaideler çerçevesinde uygulamalı olarak devam edileceği belirtildi.