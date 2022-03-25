Kulu'da hafızlığı muhafaza kursu sonuçlandı

Konya'nın Kulu İlçe Müftülüğünce “Hafızlığı Muhafaza Hizmet İçi Eğitim Programı” kapsamında gerçekleştirilen kursu 8 personel tamamladı.

Kulu İlçe Müftülüğü tarafından hafız olan 8 personelin hafızlıklarını pekiştirmek ve muhafaza etmeleri amacıyla 4 Ekim 2021 tarihinde başlayan “Hafızlığı Muhafaza Hizmet İçi Eğitim Programı" dün yapılan kurs bitirme sınavı ile tamamlandı. Kulu Müftüsü Muhsin Yıldız, müftülük hizmet binası dersliğinde düzenlenen 8 hafız personelin katıldığı kursta, hafızlara hafızlıklarını muhafaza etmelerinin yanı sıra tilavet usulleri dersinin de verildiğini aktardı. Yıldız, yaklaşık 6 ay süren kursun yapılan değerlendirme sınavından sonra sona erdiğini sözlerine ekledi.