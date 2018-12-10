Kulu'da ‘Haydi Bil Bakalım' bilgi yarışmasının finali yapıldı

Konya'nın Kulu ilçesinde 20 ortaokulun 6. sınıf öğrencilerinin katıldığı "Haydi Bil Bakalım" bilgi yarışmasının finali yapıldı.

Kulu genelinde bulunan 20 ortaokulun katılımıyla yapılan "Haydi Bil Bakalım" bilgi yarışmasının finali Kulu Anadolu Lisesi çok amaçlı konferans salonunda gerçekleştirildi. Final yarışmasında her gruptan birinci olan ortaokullardan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Tavşançalı İmam hatip Ortaokulu, Cumhuriyet Ortaokulu ve Beşkardeş Ortaokulu yarıştı. Finalist her gruba kapalı zarf içerisinde dağıtılan 20 sorunun sorulduğu yarışmada, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 95 puan alarak birinci olurken, Cumhuriyet Ortaokulu ve Tavşançalı İmam Hatip Ortaokulu 80'er puan alarak ikinciliği paylaştı. Yarışmada birinci olan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ileri bir tarihte Konya merkezde yapılacak olan "Haydi Bil Bakalım" yarışmasında Kulu ilçesini temsil edecek.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Sultan Ahmet Kaymak da, yarışmaya katılan öğrencileri tebrik ederek, çeşitli hediyeler verdi. Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Sultan Ahmet Kaymak, şube müdürleri, okul müdürleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.