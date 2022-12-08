Kulu'da hırsızlık olayının firari zanlısı yakalandı

Konya'nın Kulu ilçesinde bakkaldan sigara ile bir miktar para çalan firari olan ikinci hırsızlık şüphelisi polis ekiplerince yakalandı.

Olay, 3 Aralık tarihinde gece saatlerinde Kulu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 138421 Sokak'ta bulunan bir bakkalda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 şahıs bakkalın kilit ve camını kırarak içeri girdi. Sigara reyonunda bulunan çeşitli marka 332 paket sigarayı ve kasadaki parayı çalan şüpheliler daha sonra kayıplara karıştı. Sabah iş yerine gelen iş yeri sahibi M.B. kapı kilitlerinin ve camın kırılmış olduğunu görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan asayiş ekipleri, iş yerine ait kamera görüntülerinden 2 şahsın kimliğini belirledi. Polis ekipleri 3 Aralık günü hırsızlık zanlılarından B.Ö.'yü yakaladı. Polisteki işlemlerinin ardından hırsızlık şüphelisi B.Ö. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. Hırsızlık olayının diğer firari zanlısı olan İ.A. ise polis ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda dün yakalandı. Hırsızlık şüphelisi İ.A.'da çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.