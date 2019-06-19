İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kulu'da İlçe Müdürlüğü Kurulu Toplantısı düzenlendi

Konya’nın Kulu ilçesinde 2018-2019 eğitim-öğretim yılının sona ermesinin ardından İlçe Müdürleri Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Konya'nın Kulu ilçesinde 2018-2019 eğitim-öğretim yılının sona ermesinin ardından İlçe Müdürleri Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.


Kulu ilçesinde 2018-2019 eğitim-öğretim yılı sonunda, Kulu Merkez İlkokulu konferans salonunda İlçe Müdürleri Kurulu Toplantısı düzenlendi. Programda, Kulu Kaymakamı Ali Edip Budan'ın yaptığı açılış konuşmasının ardından sorunlar ve çözüm önerileri istişare edildi. Okul idarecilerinin de söz aldığı toplantıda 2018-2019 yılının değerlendirilmesi, akademik başarı, fiziki eksiklikler ve benzeri konular ele alındı. Toplantıda ayrıca gelecek eğitim-öğretim yılında alınacak önlemler, adrese göre kayıtların yapılması, ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin sınıfları ve öğretmenlerinin kura usulüyle belirlenmesi, cep telefonu yasağı ve okul önünde bekleme yasağının devam etmesi, özel servis taşımacılığı için halk eğitim merkezi tarafından rehberlik kursu açılması, merkezdeki okulların doğal gaz dönüşüm çalışmaları, Liseye Geçiş Sınavı (LGS) değerlendirmeleri ve Destekleme ve Yetiştirme Kursu (DYK) gibi konular da ele alındı. Toplantı dilek ve temennilerin aktarılmasının ardından sona erdi.


Kulu Kaymakamı Ali Edip Budan'ın başkanlığında yapılan toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Vekili Serdar Sarıçoban, Şube Müdürleri Fatih Altun ve Hüseyin Koç ile okul müdürleri katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.