Kulu'da insanların duygularını sömüren dilenciler ilçe dışına çıkarıldı

Konya'nın Kulu ilçesine şehir dışından gelerek insanların duygularını sömüren dilenciler, zabıta ve polis ekipleri tarafından yakalandıktan sonra ilçe dışına çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kulu ilçesinde yaz aylarının gelmesi ve gurbetçilerin dönmesiyle birlikte nüfus iki katına çıktı. Bunu fırsat bilen dilenciler de, çevre il ve ilçelerinden dilenmek amacıyla ilçeye geldi. Çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan dilenciler, duygu sömürüsü yaparak insanlardan para talep ediyor. Vatandaşların şikayeti üzerine harekete geçen zabıta ve polis ekipleri, ilçe genelindeki dilencileri yakalayarak haklarında Kabahatler Kanuna göre cezai işlem uyguluyor. İlçe dışından gelen dilenciler ise, yapılan işlemlerinin ardından tekrar ilçe dışına çıkarıldı.

Polis ve zabıta ekipleri denetimler sırasında vatandaşlara bu insanların duygu sömürmesine kanıp yardımda bulunmamaları gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.