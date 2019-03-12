Kulu'da İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı

Konya'nın Kulu ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u anmak için bir program düzenledi.

Kulu'da Şeyh Edebali Anadolu Lisesi Çok Amaçlı Konfenars Solununda 60. Yıl Ortaokulu tarafından İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinliği gerçekleştirildi. Programa, Kulu Kaymakamı Ali Edip Budan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sultan Ahmet Kaymak, İlçe Müftüsü İbrahim Kacaroğlu, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ahmet Enes Geyik, okul müdürleri ve davetliler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program, okul öğretmelerinden Güven Erdoğan'ın günün anlam ve önemine dair yaptığı konuşmayla devam etti. Konuşmanın ardından "Ya İstiklal Ya Ölüm" adlı oratoryo gösterisi, Tacettin Dergahının slayt gösterisi, koro çalışması sergilendi. Etkinlikte, İstiklal Marşı'nı en iyi okuyarak dereceye giren öğrencilere Kaymakam Ali Edip Budan ve protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi. Program, hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.