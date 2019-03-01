İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kulu'da itfaiye ekiplerinden yangın ve deprem tatbikatı

Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri Kulu ilçesindeki okullarda deprem, yangın ve kurtarma tatbikatı yaptı.


Sivil Savunma Haftası etkinliği kapsamında Kulu Yavuzselim İlkokulu, Cumhuriyet ilkokulu ve Kulu Anadolu Lisesinde öğrencilere, deprem, yangın ve kurtarma konularında bilgiler verildi. Okulların konferans salonlarında gerçekleştirilen etkinliklerde İtfaiye Müdürü Yunus Karayazı tarafından öğrencilere, deprem ve yangında ilk yapılması gerekenler, olay yeri tahliyesi ve diğer konular anlatıldı. Etkinlik kapsamında okul bahçelerinde yangın tüpü ile yakılan ateşin söndürülmesi, tazyikli su ile olası yangının söndürülerek kontrol altına alınması, yangına köpükle müdahale tatbikatı yapıldı.


Kulu Anadolu Lisesi Müdürü Burak Akgün öncülüğünde olası deprem ve yangın anında okulda can ve mal kaybının en aza indirilmesi için sivil savunma kulübünün tatbikat öncesi okuldaki mevcut söndürme kurtarma, koruma ve ilk yardım ekipleri ile gerekli hazırlıklar yapıldı. İtfaiye ekipleri tarafından verilen dersten sonra çalınan acil sireni ile birlikte 24 personel ve okulda eğitim ve öğrenim gören 309 öğrenci acil çıkış merdivenlerinden çıkarak okulu kısa sürede boşalttığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.