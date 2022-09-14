İhlas Haber Ajansı

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Kulu'da jandarma ve trafik polis ekipleri servis araçlarını denetledi

Konya’nın Kulu ilçesinde jandarma ve trafik polis ekipleri tarafından öğrenci servis araçları denetlendi.

Konya'nın Kulu ilçesinde jandarma ve trafik polis ekipleri tarafından öğrenci servis araçları denetlendi.


Edinilen bilgiye göre, Kulu ilçesine çevre mahallelerden öğrenci taşımacılığı yapan servis araçları jandarma ve trafik polisleri tarafından denetlendi. Okul çıkışlarından durdurulan servis araçlarının eksikliklerinin olup olmadığı kontrol edildi. 32 servis aracını kontrol eden ekipler, eksikleri tespit edilen 3 araca yasal işlem yaptı. Ekipler, servis araçlarına yönelik denetimlerin sık sık tekrar edeceğini ifade etti.

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