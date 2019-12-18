İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kulu'da kalorifer dairesinde yangın

Konya’nın kulu ilçesinde bir evin kalorifer dairesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Konya'nın kulu ilçesinde bir evin kalorifer dairesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.


Yangın, saat 19.30 sıralarında Yeni Mahalle 138667 Sokakta bulunan bir evin kalorifer dairesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, M.D.'ye ait evin kalorifer dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının fark edilmesinin ardından ev halkı ve komşular tarafından çeşme hortumu ile alevlere müdahale edilerek söndürülmeye çalışıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Yangının kaloriferin dinamosundan kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.