Kulu'da kan bağışına yoğun ilgi

Konya'nın Kulu ilçesinde Kızılay'ın seyyar kan alım aracına ve kan bağışına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Konya Kızılay Kan Alım Merkezi, seyyar tır ile Kulu'ya gelen Dr. Enver Tepegöz başkanlığında 6 personel ile kan bağış kampanyası gerçekleştirdi. 2 günlük süre içerisinde yaklaşık 200-250 ünite kan bağışı yapılması planlanan ve Kulu Atatürk Caddesinde gerçekleştirilen kampanyaya Kulu halkı yoğun ilgi gösterdi.

Kampanya ile ilgili açıklama yapan Dr. Enver Tepegöz, Konya'da kan bağışı yapan ilçelerin başında Kulu'nun geldiğini söyledi.