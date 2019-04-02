İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Kulu'da kan bağışına yoğun ilgi

Konya’nın Kulu ilçesinde Kızılay’ın seyyar kan alım aracına ve kan bağışına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Konya'nın Kulu ilçesinde Kızılay'ın seyyar kan alım aracına ve kan bağışına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.


Konya Kızılay Kan Alım Merkezi, seyyar tır ile Kulu'ya gelen Dr. Enver Tepegöz başkanlığında 6 personel ile kan bağış kampanyası gerçekleştirdi. 2 günlük süre içerisinde yaklaşık 200-250 ünite kan bağışı yapılması planlanan ve Kulu Atatürk Caddesinde gerçekleştirilen kampanyaya Kulu halkı yoğun ilgi gösterdi.


Kampanya ile ilgili açıklama yapan Dr. Enver Tepegöz, Konya'da kan bağışı yapan ilçelerin başında Kulu'nun geldiğini söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.