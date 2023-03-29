İhlas Haber Ajansı

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Kulu'da kar yağışı etkili oldu

Konya’nın Kulu ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ilçe genelinde etkili oldu.

Konya'nın Kulu ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ilçe genelinde etkili oldu.


Kulu ilçesinde 06.00 sıralarında başlayan kar yağışı bir süre sonra etkisini tipi şeklinde sürdürdü. Sabah işe ve okula gitmek üzere dışarıya çıkan vatandaşlar kar yağışı ile karşılaştı. Bu sene kış ayında yağışın az olduğundan dolayı dertli olan çiftçiler ise kar yağışını sevinçle karşıladı. Kar yağışı ile Ankara-Aksaray, Ankara-Konya Karayollarında da etkili olması nedeniyle ekipler tarafından buzlanmalara karşı tüm önemler alındı. Polis ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. İlçenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığının 8-10 santimetreye ulaşıldığı öğrenildi.

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