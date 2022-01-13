İhlas Haber Ajansı

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Kulu'da kar yağışı etkili oluyor

Konya’nın Kulu ilçesinde çevre mahalle ve yüksek kesimlerde kar yağışı devam ederken, yetkililer sürücüleri buzlanmaya karşı dikkatli olması konusunda uyarıyor.

Konya'nın Kulu ilçesinde çevre mahalle ve yüksek kesimlerde kar yağışı devam ederken, yetkililer sürücüleri buzlanmaya karşı dikkatli olması konusunda uyarıyor.


Kulu ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimler ve çevre mahalleleri olan Karacadağ, Dipdede, Karacadere, Canımana, Seyit Ahmetli, Yaraşlı, Kırkpınar ve diğer mahallelerde tipi şeklinde devam ediyor. Öte yandan, Konya Ankara Karayolu Kulu Makas mevkiinden Konya istikametinde yer yer tipi ve yolda gizli buzlanma meydana gelmesi sebebiyle Kulu ilçe trafik ekipleri sürücülerin dikkatli olmaları uyarılarda bulunuyor. Karayolları ekipleri ise güzergahlarda tuzlama çalışması yapıyor.

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