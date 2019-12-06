Kulu'da Kaymakam Budan başkanlığında istişare toplantısı yapıldı

Konya'nın Kulu İlçe Kaymakamı Ali Edip Budan başkanlığında 46 mahalle muhtarı ve kamu, kurum, kuruluş amir ve müdürleriyle birlikte istişare toplantısı yapıldı.

Kulu'da saat 11.00'de Halk Kütüphanesi Çok Amaçlı Konferans Salonunda, Kulu genelinde bulunan 46 mahalle muhtarlarının da katıldığı istişare toplantısı yapıldı. Toplantıda, merkez ve çevre mahalle muhtarlarından, Kulu genelinde; kurum, kuruluş ve diğer ilgili mercilerdeki yapılması gerek iş ve işlemlerin yapılması ve mahalle ihtiyaçlarının giderilmesi gibi konular ele alınarak bir an önce yapılması konuşuldu. Toplantıda çeşitli kurum ve kuruluşların ise mahalle muhtarlarından yapmaları gerekenleri eksiksiz yerine getirmeleri ve çeşitli konularda fikir birliğine varılarak istişarelerde bulunmaları istenildi. Toplantı sonrasında mahalle muhtarları olan Murat Kısabacak ve Şenol Güner'in Kaymakamlık Vakıf Mütevelli heyetine seçilmeleri için muhtarlar tarafından kapalı zarf usulünde seçim yapıldı.

Toplantıya Kaymakam Ali Edip Budan, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Fatih Düzgün, İlçe Garnizon Komutanı An. Teğmen Ahmet Kılıç, Müftü Muhsin Yıldız, ilçe tarım müdürü, ilçe SGK müdür vekili, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çağlayan, Ptt Müdürü Atilla Kılıç, Vergi Dairesi Müdürü Sedat Adak, ilçe sağlık müdürü, hastane Başhekimi Mustafa Önder Gönen, Nüfus Müdürü Metin Canol ve diğer protokol üyeleri katıldı.