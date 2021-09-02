Kulu'da “Kitap Oku-Yorum” projesi başladı

Konya'nın Kulu ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen “Kitap Oku-Yorum” projesi oluşturulan 8 okuma grubuyla başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından din görevlilerine yönelik olarak yürürlüğe konulan “Kitap Oku-Yorum” projesi kapsamında, 12 ay süreli okuma grupları oluşturularak din görevlilerinin her ay için belirlenen kitap ve dergiyi okumaları, akabinde müzakere için bir araya gelerek değerlendirmeleri sağlanıyor. Kulu'da da İlçe Müftüsü Muhsin Yıldız, ilçe genelinde 8 gruptan oluşan müzakere gruplarının ikisini ziyaret etti. Muhsin Yıldız, her ay belirlenen ve görevliler tarafından müzakeresi yapılan kitapların tahliline katılarak görevliler ile beraber belirlenen kitap üzerinde istişarelerde bulunulacak belirtildi.