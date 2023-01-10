Kulu'da kuraklık nedeniyle çiftçiler zor günler yaşıyor

Konya'nın Kulu ilçesinde yaşanılan kuraklık nedeniyle çiftçiler zor günler yaşarken, arpa ve buğday ekilen arazilerde çimlenme sıkıntısı baş gösteriyor.

Kulu Ziraat Odası Başkanı Cengiz Öztürk, 2022 yılı Ekim ayı içerisinde Kulu genelinde yaklaşık 650 bin dekarlık alanın hububat ekiminin yapıldığını söyledi. Ekili alanlarda incelemelerde bulunan Cengiz Öztürk, Türkiye'nin tahıl ambarı Konya'nın sahip olduğu geniş tarım arazilerinde yaşanılan kuraklık nedeniyle çiftçilerin zor günler yaşadığını ifade etti. Arpa ve buğday ekilen arazilerde çimlenme sıkıntısı yaşandığını da aktaran Öztürk, "Çimlenme olan tarlalarda da havaların soğuk gitmesi nedeni ile don alma tehlikesi yaşanabilmektedir. İlçemizde yağışların mevsim normallerinden az olması çiftçilerimizi kara kara düşündürmeye başladı. Bölgede istenilen yağış düşmedi. Konya bölgemiz şuan çok kurak bir dönemden geçiyor. İstediğimiz yağışı alamadık. Bu nedenle çimlenme sağlanamadı. Özellikle kıraç alanlarda, yani sulama yapılamayan tarlalarda ekinler çok büyük sıkıntıya girdi. Henüz ekilen hububat tohumları toprak altında çimlendi ancak kuraklık nedeniyle yeryüzüne çıkamadı. Yaşanan sıkıntılar önümüzdeki yılın hububat rekoltesini ciddi anlamda etkileyecek. Verim düşüklüğü yaşanacak. Kıraç arazide üretim yapan çiftçilerimizin sıkıntıları bu şekilde devam ederse 2023 yılında üretimde sıkıntılı durumlar olabilir" diye konuştu.