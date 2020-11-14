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Kulu'da Kur'an kursu temeli kurban kesilerek atıldı

Konya’nın Kulu ilçesinde yapımına başlanan Kur’an kursunun temeli kurban kesilerek atıldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde yapımına başlanan Kur'an kursunun temeli kurban kesilerek atıldı.


Kulu ilçesi Güzelyayla Mahallesinde Kur'an kursu ve İmam Evinin temel atma töreni yapıldı. Kurban keserek açılışı yapılan törende konuşan Evrensel Hafızlar Genel Başkanı Harun Aytaç, çocukların yetiştirilmesine yardımcı olacak bir yerin yapımında bir araya geldiklerini belirterek, Kur'an kursu su basmasının yapılmasında Kulu Belediye Başkanı Murat Ünver tarafından yardımlarının gerçekleştirildiğini söyledi. Aytaç, bundan sonrasında da Kur'an kursunun tamamlanmasının Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından yapılarak bitirilmesine söz verildiğini söyledi.

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