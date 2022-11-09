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Kulu'da "Madde Bağımlılığıyla Mücadele" konulu toplantı yapıldı

Konya’nın Kulu ilçesinde uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde "Madde Bağımlılığıyla Mücadele" konulu toplantı gerçekleştirildi.

Konya'nın Kulu ilçesinde uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde "Madde Bağımlılığıyla Mücadele" konulu toplantı gerçekleştirildi.


Kaymakamlık Toplantı Salonunda gerçekleştirilen "Madde Bağımlılığıyla Mücadele" konulu toplantı Kulu Kaymakamı Ramazan Polat'ın başkanlığında yapıldı. Toplantıda, ilçe protokolünün yanı sıra İlçe Koordinasyon Kurulu üyeleri hazır bulundu. Uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile mücadelenin etkin bir şekilde yapılmasının vurgulandığı toplantıda, kurumlararası işbirliğinin önemine değinildi. Toplantı, madde bağımlılığı ile mücadele konusunda katılımcıların görüş ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi.

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