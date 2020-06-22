İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kulu'da mahalle muhtarları bilgilendirme ve istişare toplantısı yapıldı

Konya’nın Kulu ilçesinde mahalle muhtarları bilgilendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Konya'nın Kulu ilçesinde mahalle muhtarları bilgilendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirildi.


Cumhuriyet Savcısı Ahmet Kemal Kale başkanlığında Kulu İlçe Milli Eğitim Müdürülüğü Çok Amaçlı Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıda muhtarların sorunları görüşüldü. Korona virüs tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe ve maske kuralları dikkate alınarak yapılan toplantıda, gündemdeki sorunların giderilmesi, muhtarların görevlerindeki yasal sorumluluklar ve yükümlülükler ele alındı. Ayrıca mahalle muhtarları, kolluk kuvvetlerine yardımcı olunması ve uyuşturucu gibi asayiş olaylarına karşı duyarlı olmaları konularında bilgilendirildi. Muhtarlara görev ve yetkilerinin hatırlatıldığı toplantı görüş alışverişi yapılarak sona erdi.


Toplantıya, Cumhuriyet Savcısı Ahmet Kemal Kale'nin yanı sıra Cumhuriyet Savcısı Fatih Tan, Jandarma Komutanı Teğmen Ahmet Kılıç ve ilçede görev yapan 46 muhtar katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.