Kulu'da Mehmet Akif Ersoy anıldı

Konya'nın Kulu ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabülünün 99. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenledi.

Kulu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Çok Amaçlı Konferans Salonunda Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu tarafından anma etkinliği düzenledi. Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından günün önem ve anlamını belirten konuşmanın yapılmasıyla devam etti. Etkinlik, İstiklal Marşını güzel okuma yarışmasında Kulu genelinde 1. olan Canımana İlkokulu öğrencisi Halil Konkur'un tekrar İstiklal Marşını okuması, okul öğrencileri tarafından hazırlanan 'Ordunun Duası' oratoryosu Asım'ın nesli şiiri İstiklal Marşına hitap oratoryosu, Küfe şiiri, müzik dinletisiyle sürdü. İlçe genelinde

yapılan İstiklal Marşını güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere protokol tarafından ödül verilmesinin ardından program sona erdi.