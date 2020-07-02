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Kulu'da mercimek hasadı başladı

Konya’nın Kulu ilçesinde çiftçilerin mercimek hasadına başlamasıyla Ziraat Odası Başkanı Cengiz Öztürk çiftçilere uyarılarda bulundu.

Konya'nın Kulu ilçesinde çiftçilerin mercimek hasadına başlamasıyla Ziraat Odası Başkanı Cengiz Öztürk çiftçilere uyarılarda bulundu.


Kulu Ziraat Odası Başkanı Cengiz Öztürk, ilçede yaygınlaşan mercimek ekimlerinin çiftçileri hareketlendirdiğini belirterek, “Ekili alanlardaki mercimek hasadını biçerdöverle yaptıkları için renk kaybından mahsullerini ucuza vermek zorunda kalıyorlardı. Urfa'dan ilçemize gelen işçiler sayesinde mastarla hasat etmeye başlayan çiftçilerimiz inşallah bu yıl mahsullerini daha iyi fiyata satabilecekler” dedi.


Mastarla hasat edecek çiftçilerin de hasat zamanında çok dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Cengiz Öztürk, “Hasatlarını, mercimekler iyice kurumadan ayva sarısı dediğimiz renge döndükten sonra işletmemesine ve hemen iyice kurumadan toplatarak deste yapılmasına dikkat ederek iyi bir renk elde edebilirler. Bütün çiftçilerimize hayırlı bereketli bir sezon geçirmelerini diliyorum” diye konuştu.

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