Kulu'da mesleki eğitimi tanıtma ve geliştirme faaliyetleri toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Mesleki Eğitimi Tanıtma ve Geliştirme Faaliyetleri çerçevesinde Konya'da düzenlenen toplantıların beşincisi Kulu ilçesinde gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit'in başkanlığında düzenlenen toplantıda, mesleki ve teknik eğitimin tanıtılması ve geliştirilmesi anlamında yapılacak çalışmaların sürdürülebilir olmasının ve tüm paydaşların desteklerinin önemi dile getirildi. Öğrencilerin bir mesleğe yönlendirilmesinin ülkemizin geleceği açısından önemi ifade edildi. Yakın zamanda yapılan yasal düzenlemeyle öğrencilerin hem merkezi eğitim merkezlerinde hem kalfalık belgelerini alıp usta olarak yetişeceğini belirten Yiğit, aynı zamanda öğrencilerin lise diplomasını alıyor olmalarının da her yönüyle güzel bir model olduğunu kaydetti.

Toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit'in yanı sıra İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Yılmaz, Kulu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çağlayan, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Nizamettin Doğan ile mesleki ve teknik eğitim okul müdürleri ve paydaş kuruluşların temsilcileri katıldı.