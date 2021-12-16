İhlas Haber Ajansı

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Kulu'da mevsimin ilk karı yağdı

Konya’nın Kulu ilçesinde gece saatlerinde başlayan mevsimin ilk karı, ilçeyi beyaza bürüdü.

Konya'nın Kulu ilçesinde gece saatlerinde başlayan mevsimin ilk karı, ilçeyi beyaza bürüdü.


Kulu ilçesinde mevsimin ilk kar yağışı saat 03.00 sıralarında başladı. Sabah saatlerine kadar aralıklarla yağan kar yağışı sonrası ilçe beyaza büründü. Sabah evlerinden iş yerine gitmek için çıkan vatandaşlar ve okullarına gitmek isteyen öğrenciler, kar sürpriziyle karşılaştı. Sürücüler, kar yağışı nedeniyle dikkatli olmaları ve kar lastiği takmaları konusunda trafik polisleri tarafından uyarıldı. Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 5 santimetreye kadar ulaştığı öğrenildi.

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