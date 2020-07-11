Kulu'da minibüsle otomobil çarpıştı

Konya'nın Kulu ilçesinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kıbrıs Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Değirmenözü istikametinden gelen F.U. idaresindeki 31 F 8652 plakalı minibüs, tali yoldan çıkarak Kulu ilçe merkezi istikametine giden M.Ü.'nün kullandığı 42 FOH 84 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile yön değiştirerek yolun kenarındaki kaldırımda duran otomobil sürücüsü yaralandı. Kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı M.Ü. ambulans ile Kulu Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.