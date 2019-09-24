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Kulu'da motosiklet kazası: 1 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde seyir halindeki motosikletin kumda kayması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde seyir halindeki motosikletin kumda kayması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Kulu ilçesi Yeni Mahalle Yaşardoğu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Y., (36) idaresindeki 42 GB 355 plakalı motosiklet kumda kayması sonucu yan yatarak metrelerce sürüklendi. Sürüklenen motosiklet sürücüsünü gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bacağında kırıkların olduğu belirlenen yaralı sürücü, hastanedeki müdahalenin ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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