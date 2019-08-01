Kulu'da mucur çeken tırın dorsesi devrildi

Konya'da, Ankara-Aksaray arasında yeni yapılmakta olan ana yol için mucur çeken tırın dorsesi devrildi.

Kaza, Kulu-Karacadağ arasında bulunan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara-Aksaray arasında yeni yapılmakta olan ana yola, Kula'ya bağlı Kozanlı Mahallesi taş ocaklarından dorsesine mucur yükleyerek yola çıkan Mehmet G. idaresindeki 42 EKR 15 plakalı tır, Kulu-Karacadağ arasındaki yolda oluşan çukurdan kaçmak istediği sırada sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan tırın dorsesi devrilirken, yüklü olan mucur yol boyunca ekili olan tarlanın içerisine dağıldı.

Kaza yerine gelen polis ekipleri tarafından kontrollü geçişler sağlanırken, yan yatan dorse içerisindeki mucur görevliler tarafından temizlendi ve kaza yerine vinç getirilerek yan yatan dorse kaldırıldı.