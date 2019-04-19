Kulu'da öğrencilere polislik mesleği tanıtıldı

Konya'nın Kulu ilçesinde Kız İmam Hatip Lisesi öğrencilerine, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından polis meslek tanıtım semineri verildi.

Kulu Kız İmam Hatip Lisesinde eğitim-öğretim gören öğrencilere, Kulu Emniyet Müdürlüğünde görev yapan 4 polis memuru tarafından, polisliğin tanıtımı, görevleri ve branşları ile ilgili seminer verildi. Seminerde, en başta polisliğin tanıtımı olmak üzere, polislikte eğitim geçmişi, mezun olunan lise ve üniversite, iş hayatına başlama şekli, özel ve kamuya atanma, polislik mesleğinin gerektirdiği kişilik özellikleri, yetenekleri, polisliğin çalışma şartları-geliri, polislik mesleğinin olumlu ve olumsuz yönleri, mesleğin gelecekteki durumu anlatılarak, bu mesleği seçecek olan öğrencilere tavsiyeler verildi. Seminer soru-cevap kısmının ardından sona erdi.

Öte yandan bu tarz seminerlere, çeşitli tarihlerde diğer okullarda da devam edileceği öğrenildi.