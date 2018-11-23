Kulu'da Öğretmenler Günü etkinliği

Konya'nın Kulu ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği kapsamında öğretmenler tanışma ve kaynaşma yemeğinde bir araya geldi.

Kulu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün organize ettiği programda, Kulu genelinde eğitim ve öğretim veren 480 idareci ve öğretmen, 60. Yıl Ortaokulu kapalı spor salonunda Kulu Öğretmenevi ve ASO (Akşam Sanat Okulu) Müdürlüğü tarafından hazırlanan yemekte bir araya geldi. Programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sultan Ahmet Kaymak, ”Bir öğretmen mesleğe başladığı günden yaşamının sona erdiği ana kadar görevini yapmaya devam eder. Öğretmen öldükten sonra fikirleri öğrencileri aracılığı ile yaşamaya devam eder. Sevgi dolu bir öğretmen ışık demektir. Dünyada hiç bir meslek öğretmenlik kadar takdir edici değildir. 24 Kasım Öğretmenler Gününüz kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

Kaymakam Ali Edip Budan ise konuşmasında, ailelerin çocuklarını öğretmene emanet ettiklerini, öğretmenlerin emeğinin çok büyük olduğunu söyledi. Katılımcılara protokol mensupları tarafından plaket ve kitap takdim edildi.