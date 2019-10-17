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Kulu'da okul servisleri denetlendi

Konya’nın Kulu ilçesinde öğrenci taşıması yapan servisler polis ve jandarma ekipleri tarafından denetlendi.

Konya'nın Kulu ilçesinde öğrenci taşıması yapan servisler polis ve jandarma ekipleri tarafından denetlendi.


Edinilen bilgiye göre, Kulu ilçesinde bulunan ve yakın mahallelerde bulunan öğrenci servisleri jandarma, polis ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri tarafından denetime tabi tutuldu. Ekipler tarafından araçlarda istenilen belge ve diğer gerekli kontroller yapıldı. Diğer taraftan sürücülerin trafik kurallarına ve araçlara fazla yolcu alma konusunda uyarılar yapıldı. Emniyet yetkilileri tarafından denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

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