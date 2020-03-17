Kulu'da okul ve camiler dezenfekte edildi

Konya'nın Kulu ilçesinde koronavirüs (Covid-19) nedeniyle camiler, okullar ve kamu kurum ve kuruluşları dezenfekte edildi.

Dünya geneline yayılan ve ölümcül bir virüs olan koronavirüse karşı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatları doğrultusunda Konya'da tedbirler artırıldı. Konya Büyükşehir Belediyesi ve Kulu Belediyesi tarafından ilçe merkezi başta olmak üzere ilçe genelinde dezenfekte çalışmaları gerçekleştirildi. Bu kapsamda, ilçe genelindeki bütün okulların, yine ilçede bulunan 80 caminin ve kamu kurum ve kuruluşlarının virüse karşı dezenfekte edildiği öğrenildi.