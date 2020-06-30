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Kulu'da ot yangını büyümeden söndürüldü

Konya’nın Kulu ilçesinde çıkan ot yangını büyümeden söndürüldü.

Konya'nın Kulu ilçesinde çıkan ot yangını büyümeden söndürüldü.


Yangın, saat 11.00 sıralarında Konya - Ankara Karayolu üzeri Kulu Makas Kavşağı istikametinde bulunan Dinek Mahallesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, yangın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgede çalışma yapan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangının, iki dekarlık alanın yol kenarında bulunan trafoya konan kuşların elektrik akımına kapılması sonrasında yanarak yere düşmelerinden kaynaklanmış olabileceği tahmin ediliyor.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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