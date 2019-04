Kulu'da Polis Haftası kutlandı

Konya'nın Kulu ilçesinde Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kulu Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan program, emniyet müdürlüğü bahçesinde verilen resepsiyonla devam etti.

Programda konuşan Kulu Kaymakamı Ali Edip Budan, “Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 174. yılını kutluyoruz. Emniyet teşkilatımız bizi jandarmamızla birlikte kolluk kuvvetlerimizden biri ve insanlarımızın sorumluluk bölgelerinde can ve mal emniyetini yeri geldiğinde kendi hayatları, yeri geldiğinde canlar pahasına can ve mal emniyetini korumakla görevli bu arkadaşlar dolayısıyla çok kutsal bir mesleğin icraatını yapıyorlar. Ama tabi her mesleğin kendine göre manevi değeri olmakla birlikte asıl bu görev o işin hakkını vermekte maaşını kendine helal etmekte işi liyakatiyle dört dörtlük hakikaten Allah için devlet, millet için yapmasıyla bu ortaya çıkacaktır. Ben buradaki tüm personelimizin bu duygu ve düşünce ve inançla görevlerini yaptığını düşünüyor ve biliyorum. Emniyet teşkilatımızın da 174. yılını buradaki görev yapan personelimizi kutluyorum. İnşallah nice yıllarda kıyamete kadar devletimiz,milletimiz var olduğu müddetçe bu teşkilatta var olacaktır. Sağ olun var olun teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Günün anlam ve önemine binaen pasta kesiminin ardından hatıra fotoğrafları çekildi. Programa, Kaymakam Ali Edip Budan, Belediye Başkanı Murat Ünver, savcılar, hakimler, garnizon komutanlığı personeli, Emniyet Müdür Vekili Komiser Ahmet Enes Geyik, daire amirleri, siyasi parti ilçe başkanları ve davetliler ile diğer protokol üyeleri katıldı.