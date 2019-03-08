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Kulu'da Regaip Kandili'nde vatandaşlar camilere akın etti

Konya’nın Kulu ilçesinde Regaip Kandili’nde vatandaşlar camileri doldurdu.

Konya'nın Kulu ilçesinde Regaip Kandili'nde vatandaşlar camileri doldurdu.


Regaip Kandili dolayısıyla Kulu'da başta Merkez Camisi olmak üzere diğer mahallelerdeki camiler cemaatle dolup taştı. Merkez Camisinde yatsı namazı öncesi İlçe Müftüsü İbrahim Kacaroğlu vaaz verdi. Kacaroğlu, bu mübarek gecenin günahların affı için iyi değerlendirilmesi, bolca namaz kılınarak dualar edilmesi gerektiğine değindi. Vatandaşlar tarafından camileri dolduran cemaate lokum, çikolata ve şeker ile gül suyu ikramında bulunuldu.

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