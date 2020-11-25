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Kulu'da samanlık yangını

Konya’nın Kulu ilçesinde çıkan yangında saman balyaları yanarak kül oldu.

Konya'nın Kulu ilçesinde çıkan yangında saman balyaları yanarak kül oldu.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Bozan Mahallesi'nde M.Y.'ye ait samanlıkta gece saat 02.00 sıralarında elektrik kontağından yangın çıktı. Çıkan yangını söndürmeye çalışan mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye hayvanların kışlık yiyecekleri olan 28 römorkluk saman yangınını söndürerek soğutma çalışması yaptı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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