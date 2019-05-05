Kulu'da ‘Şehirden Çıktım Köye' projesi gerçekleştirildi

Konya'nın Kulu İlçesinde bulunan 2 okulda Konya Sivil Yaşam Derneği (SİYAMDER) tarafından ‘Şehirden Çıktım Köye' projesi gerçekleştirildi.

Kulu'da, Konya SİYAMDER'den Bahadırlı İlkokulu ve Fatih İlkokuluna gelen 35 kişilik ekip, ‘Şehirden Çıktım Köye' projesi kapsamında okullarda boya, badana, bakım yaptı ve okulun duvarlarına çizgi roman karakterlerinin resimlerini çizdi. İlçe Kaymakamı Ali Edip Budan ise, okullarda çalışan dernek üyelerini ziyaret ederek kendilerine teşekkür etti ve onlara tatlı ikramında bulundu.

Okulda yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Kaymakam Budan, “Konya'dan misafirlerimiz var. Bahadırlı Mahallesi okulunuzun önündeyiz. Sağ olsun tüm arkadaşlarımız üniversite öğrencileri ve aynı zamanda bir sivil toplum örgütü olan SİYAMDER'in üyeleri olarak genç arkadaşlarımız, bir sosyal sorumluluk projesine katılmışlar. Geçen senede Soğukkuyu Mahallemizde bir faaliyette bulunmuşlar. Tahmin ediyorum ki bundan her halde kendileri de belli bir haz aldılar, mutlu oldular ki bu senede aynı şekilde Bahadırlı Mahallemizde okulumuzun küçük çaplı bir tadilatına el attılar. Ben bu vesileyle organizasyonu yapan Sefer Talayhan kardeşimiz olan üzere diğer arkadaşlara teşekkür ediyorum. Okulumun boyasını yaptılar. Öğrencilerimize kendi materyalleriyle hazırladıkları küçük çaplı bir eğitim verdiler. Bu Cumartesi gününü güzel havayı öğrencilerimizle birlikte geçirerek, kendileri için manevi bir tatmin kazandılar. Aynı zamanda öğrencilerimiz için de bir sosyal faaliyet oldu. Okulumuzun da küçük çaplı da olsa bir tadilatı gerçekleşmiş oldu. Ben tekrar hem maddi katkı sağlayan ilçe esnaflarımıza hem de kendi emekleriyle bugün hafta sonlarını, izin günlerini bizim için mahalle okulumuza ayıran bu gençlerimize, SİYAMDER üyelerine çok teşekkür ediyorum. Ellerine,emeklerine sağlık” dedi.

Kendilerinin de projeyi hayata geçiren dernek üyelerini ziyaret etmek için geldiğini kaydeden Kaymakam Budan, “Hem teşekkür edeceğiz hem de tatlı ikram edeceğiz. Başka bir okulumuzda bir altı arkadaşımızda çizgi roman karakterlerinin resimlerini çiziyorlar diye tahmin ediyorum. Burayı toparladıktan sonrada oraya gececeğiz, o arkadaşlarımıza da teşekkür edeceğiz. Kendilerini bu duygu ve düşünce ve sorumluluk alma potansiyellerinden dolayı takdir ediyoruz. İnşallah yeni küçük öğrencilerimiz de bu büyük abi ve ablalarının yapmış olduğu emeği takdir eder kıymetini bilirler. Onlar içinde güzel bir örnek olacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

"Her yıl düzenli olarak ‘Şehirden Çıktım Köye' etkinliğini gerçekleştiriyoruz"

Dernek üyesi genç de, “Biz Sivil Yaşam Derneği gönüllüsü gençleriz. Burada ‘Şehirden Çıktım Köye' projemizi gerçekleştirmek üzere bulunuyoruz. SİYAMDER 2013 yılında Bursa'da kurulmuş bir gençlik derneğidir. Türkiye genelinde 22 ilde faaliyet gösteriyoruz. Her yıl düzenli olarak ‘Şehirden Çıktım Köye' etkinliğini gerçekleştiriyoruz. Bu ulusal projemizin her yıl farklı bir teması oluyor. Bu yıl ise,‘Evrendeki Bilmece' temasını kullanıyoruz. Şu anda Kulu Bahadırlı İlkokulunda bulunuyoruz. Bugün küçük arkadaşlarımızla beraber gökyüzünü, yer yüzünü, yağmurdan buluta kadar bütün detaylarıyla inceledik. Bu köye tekrar gelmeyi çok istiyorum. Çocuklarımıza hem bir şeyler öğretiyoruz hem de bir okulun sıralarını onarıyor, panolarını düzeltiyor ve boyalarını tamamlıyoruz. Bu şekilde görsel ve fiziksel ihtiyaçlarını karşılamış oluyoruz” ifadelerini kullandı.