Kulu'da seyyar kan alım tırında 3 günde 180 ünite kan toplandı

Konya'nın Kulu ilçesinde Kızılay tarafından kan bağış kampanyasında 180 ünite kan toplandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde Kızılay seyyar kan toplama tırı Atatürk Anıtı yanına kuruldu. Kan bağışı yapan vatandaşların önce sağlık kontrolleri yapıldı, ardından gönüllü kişilerden kan alındı. Üç gün süren kan bağışı kampanyasına vatandaşlar ilgi gösterdi. Kampanya kapsamında Kulu'dan toplam 180 ünite kan toplandı.

Kızılay ekipleri, düzenlenen kan bağışı kampanyasına yoğun ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür etti. Toplanan kanların laboratuvarda yapılacak tetkiklerde kan grubu tespiti ve varsa hastalıkların belirlenerek, ilgili kişilerle iletişime geçileceği belirtildi.