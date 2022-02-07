İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kulu'da sis nedeniyle görüş mesafesi düştü

Konya’nın Kulu ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini sabah saatlerine kadar sürdüren sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Konya'nın Kulu ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini sabah saatlerine kadar sürdüren sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.


Dün akşam saatlerinde başlayan sis görüş mesafesini yer yer 5 metreye kadar düşürdü. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte etkisini sürdüren sis nedeniyle trafikteki sürücülerin de zor anlar yaşamasına sebep oldu. Trafikte sürücülerin zor anlar yaşamasına neden olan sis nedeniyle, çevre mahallelerden öğrenci taşımacılığı yapan servis araçlarında da gecikmelerin yaşandığı belirtildi. Trafik ekipleri de, ilçe genelinde denetimlerini yoğunlaştırarak sürücüleri sis nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.