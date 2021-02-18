İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kulu'da sokak hayvanları unutulmadı

Konya’nın Kulu ilçesinde, kar yağışı ve don sonrasında sokak hayvanları unutulmadı.

Konya'nın Kulu ilçesinde, kar yağışı ve don sonrasında sokak hayvanları unutulmadı.


Kulu'da belediye tarafından merkez ve çevre mahallelerde sokak hayvanlarının sıkça uğradıkları yerler tespit edilerek beslenme noktaları oluşturuldu. Kar yağışı ve don sonrasında yiyecek sıkıntısı çeken sokak hayvanları için besleme noktalarına hayvan mamaları bırakılmaya başlandı. Görevliler, gün içerisinde beslenme noktalarını kontrol ederek, hayvanların aç kalmaması için hayvan maması takviyesini yapıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.