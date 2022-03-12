Kulu'da Tarım Kredi Kooperatifi'nde Orhan güven tazeledi

Konya'nın Kulu ilçesinde, Tarım Kredi Kooperatifi Şubesinde gerçekleştirilen seçimde başkan Menderes Orhan 3. defa seçilerek güven tazeledi.

Tarım Kredi Kooperatifi Şubesinde gerçekleştirilen seçimde, çoğunluğun sağlanmasının ardından delegeler oy kullandı. Seçim sonucunda başkan Menderes Orhan yeni yönetimi ile 3. defa seçilerek güven tazeledi. Seçimin ardından konuşan Başkan Menderes Orhan, kendisine güvenerek oylarını kullanan ve kullanmayan herkese teşekkür etti. Orhan, “Daima siz çiftçi arkadaşlarımın yanında olmaya, gereken her türlü yardımlara yeniden devam edeceğim” dedi.