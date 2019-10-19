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Kulu'da tır ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde tır ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada araç sürücüleri yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde tır ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada araç sürücüleri yaralandı.


Kaza, Ankara-Konya yolu 84. kilometresinde Kulu Kömüşini kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.Ü.'nün kullandığı 06 BAP 402 plakalı tır ile T.S.'nin kullandığı 27 JL 472 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada iki aracın sürücüsü de yaralanırken kasasında iş makinesi ve konteyner taşıyan tır refüje çarparak durabildi. Olayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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