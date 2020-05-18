İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kulu'da tır ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde, otomobil ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde, otomobil ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.


Kaza, ilçeye bağlı Kozanlı mahallesi yolunun 4. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taş ocaklarından Ankara -Aksaray istikametine yapılan yeni yol çalışmasına mucur taşıyan 51 NA 326 plakalı tır ile 42 AL 292 plakalı otomobil çarpıştı. Otomobil tarlaya girerek dururken tır ise devrildi. Yol ortasına devrilen tırın taşıdığı mucur yola döküldü. Kazada yaralanan tır sürücüsü Ömer Taş ile otomobil sürücüsü Celal Daler ve yolcu Cevdet Şimşek ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi acil servisinde tedavi altına alındı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.