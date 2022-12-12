İhlas Haber Ajansı

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Kulu'da trafik denetimleri gerçekleştirildi

Konya’nın Kulu ilçesine polis ekipleri yaya kaldırımlarını işgal eden araçlar ile ters yönden giden motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Konya'nın Kulu ilçesine polis ekipleri yaya kaldırımlarını işgal eden araçlar ile ters yönden giden motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirdi.


Edinilen bilgiye göre, Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başta Atatürk Caddesi olmak üzere diğer cadde ve sokaklarda yaya kaldırımlarını işgal eden araçlar ve caddelerde ters yönden hareket eden motosikletlere ile ilgili uygulama gerçekleştirdi. Yapılan uygulamalarda araçlar sorgulanırken, sürücülerin ise GBT sorgulamaları yapıldı. Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulanarak uyarıldığı öğrenildi.

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