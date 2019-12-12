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Kulu'da trafik denetimleri

Konya’nın Kulu ilçesinde alkol denetim uygulamaları sıklaştırıldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde alkol denetim uygulamaları sıklaştırıldı.


Edinilen bilgiye göre, Kulu Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ilçenin bazı yerlerinde sürücülere alkol metre testi uyguladı. Alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücülerin ehliyetine el konulurken, bazılarına da ceza kesildiği öğrenildi. Sürücülerin çoğunluğunun ise bu uygulamadan memnun kaldıkları görüldü.


Öte yandan, trafik denetimlerinin ilçede devam edeceği belirtildi.

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