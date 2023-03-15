Kulu'da trafik ve asayiş uygulamaları artırıldı

Konya'nın Kulu ilçesinde trafik ve asayiş ekiplerinin ilçe genelindeki denetimleri artırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kulu Atatürk Caddesi girişinde Kulu Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri ve asayiş ekipleri tarafından rutin denetimler artırıldı. Cadde ve sokaklarda alkollü araç kullanan, kimliksiz gezen, araçlarına ait evrak ve belge bulundurmayan, ehliyetsiz araç kullanan, aranan şahıs ile şüphelenilen kişi veya kişi ile araçlar durdurularak evrak ve belgelerinin eksik olup olmadığı kontrol ediliyor. Rutin uygulamaların ilçede meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı devam edeceği öğrenildi.