İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kulu'da traktör devrildi: 1 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde traktörün devrilmesi sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde traktörün devrilmesi sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Kulu ilçesi Ağılbaşı Mahallesi ile Yaraşlı Mahallesi arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye, Yaraşlı Mahallesine doğru giden S.D. (60) idaresindeki plakası alınamayan traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada traktör sürücüsü S.D. hafif şekilde yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı S.D., ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücü S.D.'nin tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.