Kulu'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi

Konya'nın Kulu ilçesinde, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi.

Yeni Mahalle'de bulunan Cumhuriyet Ortaokulu'nda düzenlenen fuarın açılışına Kaymakam Ali Edip Budan, Belediye başkanı Murat Ünver, İlçe Jandarma Komutan Vekili Muhammed Türol, İlçe Tarım Müdürü Aykut Baran, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çağlayan, Gençlik ve Spor Müdürü Barış Serhat Tütüncü, Okul Müdürü Sezgin Alp, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Fuar açılışı öncesinde konuşan Okul Müdürü Sezgin Alp, projeler hakkında bilgi verdi. Alp, 15 danışman öğretmen nezaretinde 40 öğrencinin 19 projede çalışmalar yaptığını belirterek, ortaya çıkan bu projelerin bilim ve teknikte yeni buluşlara kapı aralamasını temenni etti. Sezgin Alp, bu fuarda çalışmalarını sergileyen çocukların ileride ülke yararına büyük buluşların mimarı olabileceklerini ifade etti.

Fuarda daha sonra proje sahibi öğrenciler hazırladıkları projeler hakkında sunumlarını gerçekleştirdi. Protokol mensupları öğrencilere başarı dileklerini iletti.