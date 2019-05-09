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Kulu'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı sergilendi

Konya’nın Kulu ilçesinde bulunan 60.

Konya'nın Kulu ilçesinde bulunan 60. Yıl Orta Okulunda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.


Kulu 60. Yıl Orta Okulu tarafından hazırlanan, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarının açılışı gerçekleştirildi. Fuarın açılış kurdelesi, İlçe Kaymakamı Ali Edip Budan ve okul müdürleri tarafından kesildi. Kulu 60. Yıl Orta Okulu Müdürü Adem Doğan ve Proje Yürütücüsü Muhammed Ali Kılıç tarafından bu yıl 4.'sü gerçekleştirilen TÜBİTAK Bilim Fuarında 29 adet proje sergilendi.


Okulun kapalı spor salonunda sergilenen TÜBİTAK 4006 Fuarındaki amacın, okul öğrencilerine araştırmaları sevdirmek, geliştirmek ve yönlendirmek ile daha etkili çalışmaların yapılmasını sağlamak olduğunu belirten Okul Müdürü Adem Doğan, “Bu yıl 4.'sünü yaptık. Önümüzdeki yıllarda da daha değişik, yeni bilimlerle sergilerimizi genişleterek, davetlilere anlatımlı olarak tanıtmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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