Kulu'da Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıldönümü kutlandı

Konya'nın Kulu ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 178. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Atatürk anıtına çelenk koyulmasıyla başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Program hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi. Ayrıca öğle namazı öncesinde Kulu Merkez Camii'nde şehitler için Kuran-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okunarak dua edildi. Programda Merkez Mezarlığında bulunan şehit mezarları ziyaret edilerek dua edildi.

Programa İlçe Emniyet Müdürü Saffet Yıldırım, siyasi parti temsilcileri, emniyet mensupları ve davetliler katıldı.