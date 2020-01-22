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Kulu'da uyuşturucu ve madde bağımlılığı toplantısı

Konya’nın Kulu ilçesinde uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile ilgili koordinasyon toplantısı yapıldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile ilgili koordinasyon toplantısı yapıldı.


Uyuşturucu ve madde bağımlılığının azaltılması amacıyla düzenlenen ve kaymakamlık binasında gerçekleştirilen toplantı Kulu Kaymakamı Ali Edip Budan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıyla, başta madde bağımlıları ve uyuşturucu kullananlar olmak üzere okullarda ve mahallelerde meydana gelebilecek sorunların ortadan kaldırılması ve titizlikte mücadele edilmesi hedefleniyor.


Kamu kurum ve kuruluşlarının da destek verdiği toplantıya, Kaymakam Ali Edip Budan, Belediye Başkan Vekili Mehmet Atakan, İlçe Garnizon Komutanı Jandarma Teğmen Ahmet Kılıç, Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Erkılıç, Hastane Başhekimi Mustafa Önder Gönen, Müftü Muhsin Yıldız, Kulu Meslek Yüksek Okulu Müdür vekili Selçuk Köylüoğlu, Milli Eğitim Müdür vekili


Zafer Yiğiter, İlçe Gıda ve Hayvancılık Tarım müdürü Ali Uysal da katıldı.

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